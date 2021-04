Detienen a dos sujetos por robar accesorios de vehículos en la colonia Guadalupe

Elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de dos sujetos acusados de robo de accesorios de vehículo, luego de ser sorprendidos con artículos de los cuales no pudieron comprobar su legal pertenencia, además de que fueron plenamente identificados por testigos.

Los hechos se registraron cerca de las 11:00 horas del miércoles, en las calles 14 de Julio y 28, en la colonia Guadalupe, luego de que una persona denunciara el robo del estéreo y el amplificador de su pick up Silverado, además testigos indicaron haber visto a los presuntos responsables mientras cometían el ilícito, por lo que brindaron la descripción de los sospechosos.

En un recorrido de búsqueda por el sector para dar con los acusados, los agentes ubicaron a unas cuadras a quienes dijeron ser Juan Manuel C. C. y César Eduardo C. Z., de 38 y 28 años de edad, respectivamente, mismos que concordaban con la descripción de los sospechosos y tenían en su poder los accesorios en cuestión.

Ambos fueron trasladados a la Comandancia Sur para su registro y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones correspondientes y determinar su responsabilidad en lo sucedido.

Al respecto, la Dirección de Seguridad Pública Municipal hace un llamado a la comunidad a no dejar objetos llamativos en el interior de automóviles para prevenir atracos y daños materiales.