Detienen a dos sujetos por ejercer violencia familiar en Chihuahua

En seguimiento a indagatorias a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación capturaron a dos hombres quienes contaban con órdenes de aprehensión por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con la intervención policial, fueron detenidos Brayan Gil C. S. y Diego P. T., siendo puestos a disposición del Tribunal en el Distrito Judicial Morelos por presuntamente ejercer actos abusivos de poder tendientes a agredir, dominar y controlar a las víctimas.

Será en próximas horas cuando agentes del Ministerio Público de esta representación social les hagan de su conocimiento ante los juzgadores del Tribunal Especializado en Violencia de Género los hechos que se les atribuyen.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).