Detienen a dos por vender droga afuera del bar “El Toreo”

A través de una estrategia de coordinación entre la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, y la Unidad de Inteligencia Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se logró la detención en flagrancia de dos personas por delitos contra la salud.

Los detenidos son, el adulto de nombre Edwin R.L., de 26 años de edad y el adolescente de iniciales A.R.L.F, de 17 años de edad, quienes el pasado martes fueron sorprendieron por los elementos policiales cuando intentaban comercializar narcóticos, en el exterior del bar denominado “El Toreo”, ubicado en la calle Camargo de la colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua.

Traían consigo nueve envoltorios que contenían una sustancia con las propiedades físicas de la droga conocida como cocaína.

Los masculinos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada, para continuar con los protocolos procesales que determinen su situación jurídica.

octubre 17, 2025 3:22 pm

