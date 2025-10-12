Detienen a dos por posesión de vehículos con reporte de robo y narcóticos en Parral

Las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) desplegadas en la ciudad de Parral, detuvieron en flagrancia a dos personas por los probables delitos de posesión de vehículos con reporte de robo y posesión simple de narcóticos.

Dicha intervención tuvo lugar este domingo 12 de octubre, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, realizaban trabajos de seguridad en la calle Río Bravo, de la colonia La Peña.

En dicho sector, le realizaron una inspección a un automóvil marca Nissan, línea Áltima, modelo 1993, de color café, cuyo número de serie reveló que horas antes había sido reportado como robado.

Asimismo, en el interior del automotor, los Agentes encontraron un objeto de madera cubierto con cinta de color negro, que simulaba ser un arma de fuego, por lo que se le informó al conductor de la unidad, quien se identificó como Ángel Eduardo C.G., que se encontraba detenido por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

En el momento en que los cuerpos de seguridad realizaban la detención, arribó al lugar una mujer de nombre Cheila Yaritza C.L., quien se ostentó como pareja sentimental del detenido, y empezó a discutir con los oficiales, lo que provocó que de entre sus ropas, cayera un envoltorio con diversas porciones de metanfetamina, por lo que fue detenida por el probable delito contra la salud.

Durante su detención, dicha mujer informó a los Agentes, que su pareja tenía otro automóvil robado, escondido en el camino viejo a Villa Escobedo, en donde lo estaba desmantelando.

Las autoridades se trasladaron al referido lugar, y encontraron un vehículo marca Nissan, línea Tsuru, modelo 2006, de color negro, que contaba con reporte de robo interpuesto el pasado viernes en la ciudad de Parral.

Tras informarles sus derechos, los detenidos, la droga y los vehículos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes y definir su situación legal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).