Detienen a dos hombres por delitos de género en la ciudad de Chihuahua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a dos hombres que aparecen como probables responsables de delitos de género, en investigaciones a cargo la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la ciudad de Chihuahua.

Con órdenes de aprehensión fueron detenidos, Francisco G. M., por el delito de violencia familiar, y Ángel Alfredo B. A., por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria.

Fueron puestos a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Morelos conocedores de las respectivas causas penales, para ser llevados a las audiencias en las que agentes del Ministerio Público les formularán imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

octubre 24, 2025 7:15 pm

