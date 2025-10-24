Detienen a dos hombres por delitos de género en la ciudad de Chihuahua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a dos hombres que aparecen como probables responsables de delitos de género, en investigaciones a cargo la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la ciudad de Chihuahua.

Con órdenes de aprehensión fueron detenidos, Francisco G. M., por el delito de violencia familiar, y Ángel Alfredo B. A., por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria.

Fueron puestos a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Morelos conocedores de las respectivas causas penales, para ser llevados a las audiencias en las que agentes del Ministerio Público les formularán imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).