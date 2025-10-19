Detienen a cuatro por presunto robo a bodega al norte de la ciudad

H. Ciudad de Chihuahua. Chih., 19 de octubre de 2025 .- Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron este domingo a cuatro hombres, los cuales fueron acusados de robo sin violencia a una bodega ubicada en la colonia 20 Aniversario, al norte de la ciudad.

Fue en un domicilio de la calle Miguel Sigala, en dónde vecinos observaron a varios hombres extraer algunos objetos de una bodega, y tras el reporte a la línea de emergencia 9-1-1, los policías municipales lograron la captura de los presuntos responsables cuándo intentaban extraer varios rines para automóvil BMW, algunos instrumentos musicales, así como un par de bicicletas.

Los ahora detenidos fueron identificados como Jesus E.D., Josvani L.G., César N.M., Armando G.M., y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.