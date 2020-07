Detienen a cinco acusados de cometer fraudes a hoteles

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, detuvieron en flagrancia a dos extranjeros junto con tres nacionales por su presunta responsabilidad en el delito de fraude.

Los imputados fueron identificados como William Edwin D. de nacionalidad estadounidense, Daniel L. A. de nacionalidad española, Edgar Armando L. B. originario de Atizapán, Estado de México, Juan Guillermo P. L. y Karina H. O. estos últimos originarios de Pachuca Hidalgo.

Su detención se efectuó el día de ayer en un hotel ubicado sobre el Periférico de la Juventud, donde se reportó un posible fraude cometido en la transacción del pago de los servicios de la estancia por un monto aproximado de 67 mil pesos con una tarjeta bancaría de manera ficticia.

Tras corroborar la información con la institución bancaria se comprobó que las transacciones son inexistentes, por lo que se procedió con la detención de los implicados, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Cabe mencionar que los imputados cuentan con más investigaciones en su contra por hechos similares cometidos recientemente en la ciudad.

De igual qué manera, al verificar con la Office Of The United States Marshals, se comprobó que William Edwin D., uno de los detenidos cuenta con dos órdenes de arresto en New Jersey y Los Ángeles por delitos de robo con violencia.