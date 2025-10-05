Detienen a 7 probables responsables de secuestro y aseguran arma de fuego

– Cuatro personas fueron liberadas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), detuvieron en los términos de la flagrancia a José Abel G. D., Leonel S. E., Carlos Darwin G. L., Alejandro V. C., Germán Iván P. S., junto con dos menores de edad de iniciales B. A. R. T., y E. V. C., por su probable responsabilidad en el delito de secuestro cometido en Ciudad Juárez.

Las detenciones se realizaron en las colonias Felipe Ángeles y Mariano Escobedo, siendo este último en donde tenían privadas de la libertad a cuatro personas, además de asegurarles un arma de fuego.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y de la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, y se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declaren sus responsabilidades mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).