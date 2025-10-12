Detienen a 3 hombres en flagrancia por robo a empresa

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron en flagrancia a tres hombres por el delito de robo agravado, en la avenida Juan Pablo II y Calle 49, de la colonia Robinson, en la ciudad de Chihuahua.

Los detenidos dijeron llamarse Luis Noé C.O., de 40 años de edad, Samuel T.M., de 58 años de edad, y Jesús Manuel A.H., de 49 años.

Estas acciones resultaron de las diligencias realizadas dentro de la carpeta de investigación 19-2025-24882 donde aparece como víctima la empresa Equipos y Sistemas Hidráulicos S. A. de C. V., por hechos ocurridos el 10 de octubre del 22025.

En el operativo, los agentes ministeriales aseguraron, un camión de la marca General Motors, modelo 1994, color blanco y matrícula de circulación del estado de Chihuahua, que cargaba dos costales de lona, los cuales contienen un polvo blanco con las características de resina en polvo, con un peso aproximado de dos toneladas.

También, decomisaron una traila de la marca Grupo Rem del Norte, modelo 2008, con matrícula de circulación del estado de Chihuahua, sin reporte de robo, que transportaba tres cajas de cartón grandes, las cuales contenían material granulado con las características del material de PVC, con un peso aproximado de tres toneladas.

Las personas arrestadas y los vehículos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, para continuar con las indagatorias que esclarezcan los hechos.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos y la recuperación de bienes sustraídos ilegalmente que puedan restituir el daño cometido al patrimonio de los ciudadanos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).