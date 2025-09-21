Detienen a 2 sujetos con arma de utilería, tras operativo choca patrulla en la Infonavit Nacional

Esta tarde fueron reportados dos hombres armados al norte de la ciudad, en un operativo fueron detenidos y se reporta un choque tras movilización.

Elementos de la Policía Municipal se movilizaron al cruce de las calles Azcapotzalco y Quetzalcóatl de la Colonia Infonavit Nacional tras el reporte de sujetos armados de inmediato las unidades se movilizaron llegando al lugar donde arrestaron a dos sujetos intoxicados a quienes les fue asegurada un arma de utilería y una camioneta Nissan xterra.

Vecinos reportaron que los sujetos llegaron a un domicilio queriendo cobrar la renta presuntamente ya había sido pagada de una casa aparentemente propiedad del sujeto armado.

Los elementos de la Policía Municipal los detuvieron y los llevaron a la comandancia Norte posteriormente y debido a la movilización policiaca una patrulla se impactó contra un vehículo Volkswagen Vento en el cruce en mención sin personas lesionadas.