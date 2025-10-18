Detiene SSPE a seis integrantes presuntos delincuentes en NCG; portaban arsenal y vehículo robado

En una acción contundente contra la delincuencia organizada, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Despliegue Policial, detuvieron la noche de este viernes a seis presuntos delincuentes, en posesión de un importante arsenal y un vehículo con reporte de robo.

El operativo se realizó alrededor de las 22:44 horas, en calles de la colonia Tribus, zona norte de Nuevo Casas Grandes, tras atender un reporte ciudadano sobre la presencia de personas sospechosas en el lugar.

Durante la intervención, los agentes aseguraron a cuatro hombres y dos mujeres, identificados como Jorge G. R. alias “El Lobo”, de 38 años; Luis Fernando V. M. alias “El Ferias”, de 16 años; Sergio Alberto O. C. alias “El Pollo”, de 22 años; David P. A. alias “El Güero”, de 16 años; Jocelyn L. M., de 17 años; y Ana F. T., de 23 años.

En el lugar se aseguró un arsenal de alto poder, que incluye:

• 2 armas largas calibre .223

• 4 armas largas calibre 7.62×39

• 1 arma automática calibre .50 marca Browmine

• 1 chaleco y 5 cascos balísticos

• 9 cargadores 7.62×39, 1 cargador calibre .223 y 3 cargadores de disco

• 1,960 cartuchos calibre .223 y 334 calibre 7.62×39

• 1 bolsa con eslabones balísticos y 2 fornituras con tirantes

Además, se recuperó una camioneta General Motors Pick Up 1500, modelo 2014, la cual cuenta con reporte de robo del 30 de septiembre de 2025.

Tanto los detenidos como las armas, cartuchos y vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y por delincuencia organizada.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso con el combate frontal a la delincuencia organizada y la protección de las familias chihuahuenses, mediante la coordinación operativa y la respuesta inmediata ante cualquier amenaza a la seguridad pública.