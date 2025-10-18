Detiene SSPE a presunto generador de violencia en Flores Magón

El hombre que presuntamente realizaba actividades de “halconeo”, adoptó una actitud evasiva al notar la presencia policial



La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), llevó a cabo la detención de Daniel Obed P. C., en la comunidad de Flores Magón, municipio de Buenaventura, luego de que mostrara una actitud evasiva y flagrante ante la presencia policial, toda vez que portaba vestimenta táctica.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Zacatecas, cuando los agentes realizaban recorridos de prevención y disuasión del delito en la región, en coordinación interinstitucional. En ese momento, observaron al hombre, quien cambió de dirección abruptamente al notar a los elementos, además de mostrarse visiblemente nervioso.

Ante esta situación, los policías le dieron seguimiento inmediato, y fue entonces cuando lo avistaron arrojando su ropa y despojándose de ella en plena vía pública.

Al ser interceptado y cuestionado, el sujeto declaró ir “de cacería”, sin embargo, la ropa que había arrojado era táctica, y en la bolsa portaba un radio de comunicación, por lo que fue detenido en términos de flagrancia.

El detenido de 23 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad implementada por el titular de la SSPE, Gilberto Loya, en función de prevenir y disuadir la conducta delictiva, y con ello garantizar la tranquilidad de la población.