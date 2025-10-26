Detiene Policía Municipal a dos por asalto en BHermanos

Chihuahua.- Dos personas fueron detenidas por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal(DSPM), implicados en el asalto de la tienes B Hermanos.

Al momento, nos encontramos a la espera de la versión oficial de la autoridad, quienes continúan con la investigación del hecho.

Recordando, hace unas horas un hombre con arma de fuego en mano asaltó la tienda B Hermanos que se localiza en la avenida Dostoyevsky y calle Sosa Vera en la colonia Alamedas, llevandose 18 celulares nuevos, por lo cual se ha dado un fuerte operativo de seguridad para dar con el implicado.

octubre 26, 2025 3:11 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua