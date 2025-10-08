Detiene operativo conjunto a tres hombres por delitos contra la salud

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Guardia Nacional y de la Secretaria de la Defensa Nacional que realizan un operativo conjunto en el municipio de Cuauhtémoc, en las pasadas horas detuvieron en distintas intervenciones a tres masculinos por posesión de droga.

En la calle Francisco I. Madero y Parque Chapultepec de colonia Lázaro Cárdenas, detuvieron a Luis Hervey L. L., de 29 años de edad, quien tenía en su poder 1.62 gramos de cristal

Mientras que en la calle Venustiano Carranza, entre Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz, se detuvo a Arturo C. R., de 25 años de edad, a quien se le encontró una bolsa con 885 gramos de mariguana.

Finalmente, en las calles Mártires de Cananea y División del Norte, detuvieron a Jesús Manuel Q. G., de 56 años, en posesión de un envoltorio que contenía 39 gramos de cristal.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

