Detiene Operativo Conjunto a seis personas en posesión de droga y armas de fuego

• Fueron detenidos en flagrancia en la colonia Diego Lucero

Continuando con la vigilancia y prevención de los delitos de homicidio y narcomenudeo, se logró detener en calles de la colonia Diego Lucero, de la ciudad de Chihuahua, a seis personas, a quienes les aseguraron droga y armas de fuego largas.

En el operativo, participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, elementos de Grupos Especiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y miembros del Ejército Mexicano.

Los detenidos en flagrancia por los delitos de contra la salud pública y portación de armas de fuego de uso exclusivo, responden a los nombres de: Yaremi S. S., Alán David M. C., Mario Antonio M. M., Hugo Alberto U. C., Guadalupe Alejandro L. E., y Manuel Alberto M. C.

Personas a las que se les aseguró lo siguiente:

– Tres bolsas plásticas que contienen una hierba, verde, seca y olorosa con las características de la marihuana, con un peso de 97.60 gramos, 45.79 gramos y 55.38 gramos.

– Cinco bolsas plásticas que contienen una sustancia cristalina y granulosa con las características el cristal, con un peso de 8.54 gramos, 7.13 gramos, 9.52 gramos, 10.00 gramos y 8.53 gramos.

– Arma de fuego larga, con la leyenda Century Arms, calibre 7.62×39 color negro con madera y cargador de plástico color negro.

– Arma de fuego larga, con la leyenda Mini Draco, calibre 7.62×39, color negro y cargador color negro.

– Arma de fuego larga, con la leyenda Hellpup, calibre 7.62×39, color negro con madera y cargador de plástico color negro.

– Arma de fuego larga, con la leyenda Century Arms, calibre 7.62×39, negro con madera y cargador de plástico color negro.

– Arma de fuego larga, con la leyenda Century Arms, serie 7.62×39 color negro con madera y cargador de plástico color negro.

Así mismo, se aseguró:

– Vehículo Chevrolet, línea Aveo, color azul color azul, modelo 2019, con placas del Estado de Chihuahua,

– Vehículo Chevrolet, línea Malibu, modelo 2013, color guinda. Con placas del Estado de Chihuahua.

Las personas detenidas y lo asegurado, fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, para el seguimiento de las investigaciones ministeriales.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).