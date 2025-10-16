Detiene la AEI a hombre en posesión de cocaína y marihuana en la colonia Hacienda de las Torres

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Tomás Alonso V. S., por encontrarse en posesión de drogas en la colonia Hacienda de las Torres, de Ciudad Juárez.

Los agentes, realizaban acciones contra el narcomenudeo cuando le marcaron el alto al vehículo de la marca Chevrolet Cobalt, color rojo, modelo 2006, que conducía la mencionada persona de 49 años de edad, en el cruce de las calles Génova y Fragata.

En la revisión le encontraron 17 envoltorios de plástico que contenían una sustancia química con las características propias de la cocaína en polvo, así como una bolsa con una hierba seca y olorosa con las particularidades de la marihuana con un peso de un kilo 130 gramos.

El detenido de 49 años de ead, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de continuar con las investigaciones por el delito contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).