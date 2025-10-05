Detiene FGE a un hombre en posesión de autopartes con reporte de robo Estados Unidos

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, arrestaron a una persona de nombre Marco Antonio O. C., por posesión de una pick up con reporte de robo, interpuesto el 12 de septiembre de 2025, en Aurora, Colorado, Estados Unidos.

La detención del masculino de 33 años de edad, fue en la colonia El Barreal, en Ciudad Juárez, en donde se le aseguró el vehículo robado de la marca Ford, línea Raptor, modelo 2019.

El detenido junto con el vehículo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público de Distrito Zona Norte, para el seguimiento de las indagatorias y diligencias correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).