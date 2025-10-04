Detiene en operativo conjunto a hombre con narcóticos y arma de fuego en la ciudad de Chihuahua

La estrategia de supervisión entre FDZC, DSPM, SSPE y GN se realizó en la colonia División del Norte

La Unidad Especializada en Investigación de Robos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) en conjunto con grupos de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Guardia Nacional (GN), detuvieron a un masculino por posesión de un arma de fuego y droga.

El operativo interinstitucional se desarrolló el pasado jueves 2 de octubre, en las calles 29 y Diego Lucero de la colonia División del Norte de la ciudad de Chihuahua, en donde se detuvo a quien se identificó como Cesar Eduardo S.R., de 34 años de edad.

Dicho sujeto circulaba a bordo de bicicleta y al percatarse de la presencia de las unidades policiacas, en forma sospechosa retornó su rumbo y trató de huir, por lo que elementos de la DSPM le dieron alcance y en la revisión detectaron que traía entre su ropa tres envoltorios que contenían una sustancia con las características del “cristal” y una pistola abastecida con un cartucho útil calibre .380.

El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, que continuará con la indagatoria correspondiente para formularle imputación.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).