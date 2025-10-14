Detiene DSPM a presunto responsable de múltiples robos con violencia a comercio

-Acusado de robar 3 locales comerciales.

Gracias a las diligencias de los elementos de la Unidad de Investigación Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal(DSPM), en coordinación con la Unidad de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía General del Estado (FGE), se logró la detención de un hombre identificado como Joel, alias “El Borre”, por su presunta responsabilidad en diversos robos con violencia cometidos en locales comerciales de la capital.

Fue en la colonia Campesina, en donde los agentes de investigación, desplegaron acción policiaca para garantizar el cumplimiento de la orden de aprehensión derivada de una causa penal.

El detenido está relacionado con al menos tres hechos delictivos:

• Farmacia Aragón, Av. Buenavista #8821, el 23 de agosto de 2025.

Tecate Six, Pistolas de Ocampo cruce con León Guzmán. 01 Septiembre 2025.

Farmacia Bustillos, Blvd. Fuentes Mares, Kennedy. 01 Septiembre 2025.

Tras su localización y aseguramiento, “El borre” quedó en calidad de imputado y fue trasladado al CERESO de Aquiles Serdán, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público, para la continuidad de las diligencias y seguimiento de otras dos órdenes de aprehensión pendientes.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, reitera su compromiso de mantener acciones firmes y coordinadas con la Fiscalía para combatir de manera frontal la delincuencia, fortalecer la investigación policial y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.