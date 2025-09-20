Detiene COE a individuo por posesión de cocaína en la colonia Melchor Ocampo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como José Manuel A.M., por encontrarse en posesión de 29 dosis de una sustancia química con las características propias de la cocaína.

En el cruce de las calles Efrén Ornelas y Francisco Zarco, de la colonia Melchor Ocampo. los agentes ministeriales del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) se percataron cuando el individuo mostró una actitud sospechosa y evasiva al notar la presencia de la unidad.

Procedieron a realizarle una revisión, encontrando entre sus pertenencias los envoltorios de plástico que contenían la sustancia en polvo con un peso total de 25 gramos.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, quien continuará con las investigaciones por delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).