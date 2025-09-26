Detiene Centro de Operaciones Estratégicas a dos presuntos narcomenudistas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a dos masculinos por delitos contra la salud, en Ciudad Juárez.

El arresto de quien se identificó como Andrés V. H., de 25 años de edad, sucedió en las calles Xochimilco y Chapultepec, de la colonia Cuauhtémoc, ya que traía consigo 300 gramos de marihuana, distribuida en 10 bolsas de plástico.

Mientras que, la persona identificada como Víctor Manuel S. R., de 45 años edad, fue detenida en las calles Ugarte y 16 de septiembre, de la colonia Centro, por tener en posesión 18 gramos de cocaína, distribuida en 14 envoltorios de plástico.

Los detenidos junto con la droga asegurada, quedaron a disposición de agentes del Ministerio Público que procederán con las investigaciones correspondientes que establezcan su situación jurídica.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).