Detiene AEI y Ejército Mexicano a dos hombres buscados por homicidio

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron mediante orden de aprehensión a José Santiago S. T., de 51 años de edad y a Celso Lázaro G. T., de 36 años, quienes contaban con orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los detenidos golpearon a la víctima con un leño y lo asfixiaron con una cuerda, en hechos registrados el 24 de enero del año 2021, en un domicilio de la localidad de Nacarare, en el municipio de Bocoyna.

La detención de los presuntos responsables se efectuó el miércoles 15 de octubre del 2025 en la localidad de Repechique, municipio de Bocoyna.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en la investigación y persecución de delitos de manera coordinada con otras corporaciones e instituciones de Gobierno y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).