Detiene AEI Occidente en cateo a tres personas en flagrancia por posesión de cristal y heroína

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron durante un cateo realizado la tarde del viernes 19 de septiembre a tres personas con cristal y heroína.

La intervención policial se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle 64 entre Águilas y Moctezuma de colonia PRI, en seguimiento a una carpeta de investigación sobre actividades ilícitas de narcomenudeo.

En el lugar se detuvo en flagrancia a las siguientes personas:

Arturo L. A., de 34 años de edad, Onsuel Arturo V. L., de 30 años de edad, Aleida L. C., de 21 años de edad, todos con domicilio en colonia PRI.

En la vivienda se localizó y aseguró lo siguiente:

01 monedero en color negro, con 07 envoltorios de plástico, con una sustancia cristalina y granulosa con las características propias del cristal, con un peso de 65 gramos.

04 envoltorios de aluminio que en su interior contiene una sustancia pastosa y de color negro, de la droga conocida como heroína, con un peso de .91 gramos.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

La Fiscalia de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en el combate a delitos como el narcomenudeo a través de las denuncias ciudadanas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).