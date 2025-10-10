Detiene AEI Noroeste a presunto responsable de violación agravada y pornografía infantil en Janos

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a Alex Arturo C. C., quien contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable de los delitos de violación agravada y trata de personas en la modalidad de pornografía infantil.

La detención del mencionado sujeto se realizó en calles Abraham González y Francisco Villa, de la colonia Centro en el municipio de Janos

De acuerdo con la investigación ministerial, agredió sexualmente a un menor de edad, además de utilizar a la víctima para realizar contenido sexual infantil pornográfico.

El detenido quedó a disposición del Juez de Control conocedor de la causa penal 525/2025, para ser llevado a la audiencia en la que un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.

Con estas acciones dirigidas por los elementos policiacos de la Agencia Estatal de Investigación, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).