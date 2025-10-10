Detiene AEI en Juárez a imputado por incumplir con obligaciones alimentarias en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, se trasladaron a Ciudad Juárez, en donde cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de David Z. L., por el delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Fue trasladado a la ciudad de Parral, en donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió a petición del Ministerio Público, para llevarlo a la audiencia en donde esta representación social formulará imputación en su contra por hechos ocurridos del año 2018 al año 2021.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, en dicho periodo, el detenido incumplió con el pago de diverso monto económico para la manutención de sus dos hijos.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar por dar cumplimiento al derecho de una manutención digna para los hijos e hijas de las familias Chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)