Detiene AEI en flagrancia a narcomenudista en la colonia Centro de Ciudad Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Ernesto Alonso R. M., por encontrarse en posesión de 30 envoltorios de una sustancia con las características propias de la cocaína

Los policías realizaban acciones de investigación y persecución del delito, cuando al pasar por el cruce de las calles Mariano Samaniego y Santos Degollado, de la colonia Centro, de Ciudad Juárez, se percataron de la actitud evasiva de la mencionada persona.

Tras proceder a realizarle una inspección, detectaron que traía entre sus pertenencias una bolsa que tenía 18 dosis en polvo y 12 en “piedra”, con un peso total de 20 gramos de dicha droga.

El detenido de 32 años de edad y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes por delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).