Detiene AEI a tres presuntos agresores de mujeres en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a tres masculinos que contaban con órdenes de aprehensión por el delito de violencia familiar, en la ciudad de Parral.

A Martín Alonso P. de 29 años de edad, se le señala por agredir físicamente a su esposa, por hechos registrados el 27 de noviembre de 2024, en un domicilio de la colonia Almanceña.

Mientras que Jorge Luis M. L., de 33 años, era buscado por golpear y enterrarle unas pinzas en la pierna a su pareja sentimental, en hechos ocurridos el 22 de enero del presente año, en su domicilio de la colonia López Portillo.

Finalmente, José Guerreros G.G., era buscado por su probable responsabilidad en la agresión física cometida a su pareja sentimental, los días 19 y 23 de abril de 2024, en un domicilio de la colonia infonavit Praderas.

Los citados detenidos quedaron a disposición de los Jueces de Control que los requirieron para llevarlos a las audiencias en donde esta representación social formulará las imputaciones correspondientes.

El trabajo de los investigadores ministeriales permitió recabar las pruebas necesarias para poner ante la autoridad a los probables responsables de estos delitos que atentan contra las mujeres, a quienes se les garantiza protección y seguridad bajo los protocolos de género con que cuenta la justicia chihuahuense.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).