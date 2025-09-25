Detiene AEI a tres personas en flagrancia por delitos contra la salud

Les aseguran narcóticos y un vehículo, en la colonia Laura Leticia

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron en flagrancia a dos hombres y a una mujer por delitos contra la salud, en la colonia Laura Leticia de la ciudad de Chihuahua.

Las personas detenidas este jueves 25 de septiembre, se identificaron como, Jesús Armando M. R., de 34 años de edad, Víctor Manuel A. M., de 30 años de edad, y Andrea Guadalupe E. R., de 25 años de edad.

Como resultado de la intervención policial les fue asegurada una bolsa de plástico transparente que contenía una hierba verde, seca y olorosa, con las características del narcótico conocido como marihuana, con un peso de 180.9 gramos.

También incautaron nueve envoltorios y una bolsa de plástico transparente, en los cuales había una sustancia cristalina y granulosa, con las características propias de la droga llamada cristal, y que en conjunto dieron un peso total de 256.2 gramos.

En la escena los agentes de la AEI aseguraron un vehículo automotor de la marca NISSAN, línea March, de color azul modelo 2023.

Los detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo para las indagatorias correspondientes que acrediten la responsabilidad penal de las personas detenidas.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).