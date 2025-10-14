Detiene AEI a tres hombres por delitos de género cometidos en la ciudad de Chihuahua

En seguimiento a las carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron tres órdenes de aprehensión.

La detención de Hipólito R.T., fue porque aparece como probable responsable del delito de abuso sexual agravado cometido en la colonia San Felipe, de la ciudad de Chihuahua.

Mientras que en la colonia La Soledad, detuvieron a Adolfo Ramón E.M., por el delito de violación con penalidad agravada.

Finalmente, en el kilómetro 7.5 de la carretera Chihuahua- Cuauhtémoc, a la altura de la colonia Las Ánimas, detuvieron a Juan M. F., por violencia familiar.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal en el Distrito Judicial Morelos, donde en las siguientes horas, agentes del Ministerio Público expondrán ante el Juez de Control los argumentos incriminatorios con que esta representación social cuenta en su contra.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).