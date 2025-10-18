Detiene AEI a sujeto por narcomenudeo durante cateo en la colonia Villas del Tecnológico en NCG

Le aseguraron 14 dosis de cristal y dos envoltorios con marihuana

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a Abel Argenis B. A., por posesión de droga, en una vivienda de la calle Laboratorio, en la colonia Villas del Tecnológico, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

La detención de la mencionada persona se efectuó durante un cateo al inmueble, en el que se encontraron 14 dosis de una sustancia con las características del cristal, así como dos envoltorios que contenían una hierba seca con las características de la marihuana.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, quien continuara con las investigaciones correspondientes por el delito contra la salud.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).