Detiene AEI a sujeto en posesión de más de medio kilo de marihuana

Elementos del Centro de Operaciones Estratégicas de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Miguel Eduardo M. M., por encontrarse en posesión de más de medio kilogramo de una hierba seca y olorosa, con las características de la marihuana.

La acción policial se llevó a cabo la tarde de ayer martes en el cruce de las calles La Rosina y Paseo de la Cañada, de la colonia La Cañada de Ciudad Juárez.

De acuerdo con información ministerial, el individuo, al notar la presencia de la autoridad, mostró una actitud extraña y evasiva, motivo por el que los agentes procedieron a realizarle una inspección, detectando que tenía en su poder una bolsa de plástico que contenía el enervante con un peso de 645 gramos.

El detenido de 19 años de edad y la droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, que continuará con las investigaciones por el delito contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).