Detiene AEI a sujeto en posesión de más de medio kilo de marihuana

Elementos del Centro de Operaciones Estratégicas de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Miguel Eduardo M. M., por encontrarse en posesión de más de medio kilogramo de una hierba seca y olorosa, con las características de la marihuana.

La acción policial se llevó a cabo la tarde de ayer martes en el cruce de las calles La Rosina y Paseo de la Cañada, de la colonia La Cañada de Ciudad Juárez.

De acuerdo con información ministerial, el individuo, al notar la presencia de la autoridad, mostró una actitud extraña y evasiva, motivo por el que los agentes procedieron a realizarle una inspección, detectando que tenía en su poder una bolsa de plástico que contenía el enervante con un peso de 645 gramos.

El detenido de 19 años de edad y la droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, que continuará con las investigaciones por el delito contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

octubre 22, 2025 5:50 pm

