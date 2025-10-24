Detiene AEI a probable narcomunudista en la colonia Lázaro Cárdenas

• Le aseguraron 70 envoltorios de cocaína y 200 gramos de marihuana

Elementos del Centro de Operaciones Estratégicas de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Norte, detuvieron en los términos de la flagrancia a quien dijo llamarse Christian Rafael V. S., por encontrarse en posesión de envoltorios con diversa droga.

La detención de la citada persona de 21 años de edad, fue en el cruce de las calles Peral y Emiliano Zapata, de la colonia Lázaro Cárdenas, como resultado de los trabajos de investigación de campo y gabinete que se realizan contra el narcomenudeo en dicho sector de Ciudad Juárez.

Christian Rafael V. S., tenía entre sus pertenencias 70 dosis de una sustancia química con las características de la cocaína en polvo y piedra, así como una bolsa que contenía una hierba seca y olorosa con las características de la marihuana, con un peso de 200 gramos.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes por delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).