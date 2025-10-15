Detiene AEI a presunto agresor de una mujer en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Ramón Antonio C. B., persona de 25 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar.

La detención se realizó este martes 14 de octubre en el ejido Los Mimbres, en el municipio de Hidalgo del Parral, y fue puesto a disposición del Juez de Control para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia, hará del conocimiento a Ramón Antonio C.B., que se le atribuyen hechos registrados el 15 de abril de 2024, en el referido lugar.

Las investigaciones ministeriales, establecen Ramón Antonio golpeó a la víctima con los puños en el rostro hasta hacerla caer, para posteriormente patearla y lanzarle un casco de motocicleta.

Los trabajos y diligencias realizadas por esta representación social, buscan, además de castigar a los agresores, brindar certeza y seguridad las víctimas de los delitos por razones de género mediante la procuración de justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).