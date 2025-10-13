Detiene AEI a pareja de presuntos extorsionadores

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en el término de la flagrancia a quienes se identificaron como Ángela M. M. y Brian Josué C. A., por el delito de extorsión, cometido en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación ministerial, el pasado miércoles 8 de octubre, la pareja en mención llegó al domicilio de la víctima y la amenazaron con atentar contra su integridad y la de su familia, si no entregaba cierta cantidad de dinero.

Presentada la denuncia, el agente del Ministerio Público de la Unidad Antiextorsión, brindó asesoría y manejo de crisis al afectado, instrumentándose un operativo en el que se logró detener a los presuntos extorsionadores en el cruce de la calle Henequén e Independencia, en el momento en que acudieron a recoger el dinero de la extorsión.

Los detenidos, de 23 y 29 años de edad, así como lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes y posterior formulación de imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

octubre 13, 2025 5:34 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua