Detiene AEI a pareja de presuntos extorsionadores

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en el término de la flagrancia a quienes se identificaron como Ángela M. M. y Brian Josué C. A., por el delito de extorsión, cometido en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación ministerial, el pasado miércoles 8 de octubre, la pareja en mención llegó al domicilio de la víctima y la amenazaron con atentar contra su integridad y la de su familia, si no entregaba cierta cantidad de dinero.

Presentada la denuncia, el agente del Ministerio Público de la Unidad Antiextorsión, brindó asesoría y manejo de crisis al afectado, instrumentándose un operativo en el que se logró detener a los presuntos extorsionadores en el cruce de la calle Henequén e Independencia, en el momento en que acudieron a recoger el dinero de la extorsión.

Los detenidos, de 23 y 29 años de edad, así como lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes y posterior formulación de imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).