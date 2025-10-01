Detiene AEI a pareja con cristal en colonia Lázaro Cárdenas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron en flagrancia a un hombre y a una mujer en posesión de distintas dosis de la metanfetamina conocida como cristal, en la calle Francisco I. Madero y Parque Chapultepec de la colonia Lázaro Cárdenas en la ciudad de Cuauhtémoc

La detenida, identificada como Dania Yareth R. T., de 22 años de edad, traía consigo un envoltorio de plástico transparente que contenía 4.83 gramos de cristal.

Mientras que el detenido identificado como Paul C. E., de 29 años de edad, traía consigo un envoltorio con 4.8 gramos de la misma sustancia.

Fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

octubre 1, 2025 6:21 pm

