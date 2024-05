Detiene AEI a masculino por fraude cometido a dos ganaderos de Belisario Domínguez

• También le cumplimentaron otra orden de aprehensión por robo de vehículo

El Grupo de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, detuvo a Joel C. C., quien era requerido por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos a solicitud del Agente del Ministerio Público que formulará imputación en su contra por el delito de fraude cometido a dos víctimas en la compra – venta de ganado.

La detención de la citada persona se efectuó la noche de ayer miércoles 29 de mayo en el entronque Palomas, de la carretera Chihuahua – Cuauhtémoc.

De acuerdo a la investigación ministerial, el 15 de abril de 2023, el detenido incumplió la relación contractual celebrada con las víctimas, quienes se dedican a la ganadería, en el Ejido Santa Rosalía de Cuevas, municipio de Belisario Domínguez.

Estableciendo en la denuncia que las víctimas entregaron a Joel C. C., 25 becerras y dos toretes con sus respectivas facturas, ganado con un precio de 334 mil pesos, cantidad que liquidó con el cheque, no obstante, resultó con fondos insuficientes causando con ello un detrimento económico a los afectados.

A raíz de la denuncia, la Fiscalía recuperó 16 becerras, por lo que quedó pendiente de que el detenido liquidará a las víctimas la cantidad de 172 mil pesos.

Cabe hacer mención, que ayer mismo, se cumplimentó otra orden de aprehensión bajo la causa penal 4255/2023, en contra de Joel C. C., en la que aparece como probable responsable del delito de robo de vehículo de la marca BMW, modelo 2013 con un precio por la cantidad de 280 mil pesos.

** De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).