Detiene AEI a imputado por dejar de pagar pensión alimenticia en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron a un masculino de nombre Jesús Humberto C. L., de 31 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Las investigaciones ministeriales, establecen que dejó de proveer los medios y recursos para el desarrollo y manutención de sus tres hijos, en diversas temporalidades durante los años 2019 y 2024.

Conducta en la que incurrió aún y cuando existía una resolución emitida por un juzgado familiar, en la que se establecía que debía realizar el pago de un salario mínimo diario por concepto de pensión alimenticia.

La denuncia interpuesta en su contra y los datos expuestos por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, fueron determinantes para que un Juez de Control otorgara el mandato judicial con el que Jesús Humberto C.L. fue detenido en calles de la colonia Talleres.

Tras su aprehensión, quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde esta representación social formulará imputación en su contra.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).