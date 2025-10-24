Detiene AEI a hombre por posesión de pick up robada en Cuauhtémoc

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Genaro Javier C. F., de 37 años de edad, en posesión de una pick up con reporte de robo.

Los agentes realizaban un operativo de búsqueda e inspección de vehículos con reporte de robo, cuando le pidieron a la mencionada persona que detuviera la marcha de la troca que conducía, en la avenida José María Morelos y Margarita Maza de Juárez de colonia Basaseachi, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Detuvo la marcha del vehículo, pero trató de huir a pie, siendo alcanzado por los agentes al tiempo que revisaron los números de serie de la pick up de la marca Chevrolet, modelo 2003, color arena, sin placas de circulación.

Resultando con reporte de robo del día 22 de octubre del 2024 en la misma ciudad de Cuauhtémoc.

El detenido y el referido vehículo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones y diligencias correspondientes.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra la captura de personas involucradas, además de reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).