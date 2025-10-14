Detiene AEI a dos probables responsables de robos cometidos en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron mediante orden de aprehensión a dos masculinos que aparecen como probables responsables de diversos robos cometidos en la ciudad de Parral.

A Mario Iván M. L., se le buscaba por el robo de aparatos electrónicos, equipo de oficina y electrodomésticos, cometido en una casa habitación en la calle Mariano Arista, en hechos registrados el mes de enero de 2022.

Mientras que Saúl Yair R.L., era buscado por hechos ocurridos el 24 de junio de 2024, cuando presuntamente sustrajo equipo médico de una ambulancia de la Cruz Roja, estacionada en la calle Lucas Balderas.

Las investigaciones ministeriales a cargo de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, permitieron individualizar a las citadas personas y establecer su probable responsabilidad.

Ambos quedaron a disposición de los Jueces de Control que los requirieron para llevarlos a las audiencias de formulación de imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).