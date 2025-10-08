Detiene AEI a conductor de tracto camión por el delito contrabando en Puerto Palomas de Villa

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a un masculino identificado como José Luis F. Q., por su presunta responsabilidad en el delito de contrabando agravado, registrado en Puerto de Palomas de Villa, municipio de Ascensión.

El arresto de José Luis F. Q., se realizó ayer martes, en la calle 5 de mayo, de la colonia Centro, en donde los policías ministeriales le marcaron el alto al tracto camión de la marca International, modelo 2014, con matrículas federales del Estado de México que conducía, y al proceder a una revisión, encontraron en el interior del tráiler, mercancía diversa entre artículos electrodomésticos y del hogar, productos de los cuales no contaban con la documentación correspondiente.

Por lo que se procedió con la detención del masculino de 36 años de edad, quien, junto con lo asegurado, será puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para las investigaciones que establezcan su situación legal.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).