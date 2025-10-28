Detiene a mujer con 40 envoltorios de presunta droga en Guachochi

Derivado de los operativos permanentes de prevención y combate del delito que se mantienen en la zona serrana, instruidos por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, elementos estatales aseguraron a una mujer este lunes en Guachochi, con más de 40 envoltorios de presunta metanfetamina.

La intervención, realizada en coordinación con la Guardia Nacional y Defensa, se registró en el cruce de las calles Maclovio Herrera y P. de las Garzas, donde elementos operativos detuvieron a Sandra Ivone “N”, de 24 años.

A la detenida se le localizaron 44 envoltorios de plástico transparente con un polvo blanco con características de la cocaína, con un peso aproximado de 23 gramos, mismos que fueron asegurados como indicios.

Además, fue incautado un vehículo Ford Fusión, modelo 2007, color blanco.

Sandra Ivone “N” y lo incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

Con estos operativos, la SSPE refrenda su compromiso con las y los habitantes de la región serrana, para fortalecer la seguridad y contribuir a la disminución de delitos.