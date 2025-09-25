Detenido por violencia familiar e intentar matar a su concubina en Guadalupe y Calvo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a un masculino de nombre Alberto R.V., quien contaba con órdenes de aprehensión, por los delitos de violencia familiar y feminicidio con penalidad agravada en grado de tentativa.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, desde el año 2021, el detenido , quien cuenta con 21 años de edad, venía ejerciendo violencia física en contra de la víctima, con quien mantenía una relación sentimental, en la comunidad de Las Fresas, en el municipio de Guadalupe y Calvo,

Asimismo, que en enero y agosto del presente año, Alberto R.V. sin motivo aparente, se comportó aún más agresivo y atacó a la mujer con palos, piedras y un machete, causándole heridas que pusieron en riesgo su vida y la amenazó con matar a su hijo.

Con la denuncia interpuesta en su contra y los datos expuestos por el Ministerio Público, un Juez de Control de Distrito Judicial Mina, giró las órdenes de aprehensión cumplimentadas este miércoles 24 de septiembr, en la citada comunidad.

Alberto R.V. quedó a disposición del órgano jurisdiccional que lo requirió y será llevado a la audiencia en donde esta representación social le formulará las imputaciones correspondientes.

El trabajo de los investigadores ministeriales permite recabar las pruebas necesarias para poner ante la autoridad a los probables responsables de estos delitos que atentan contra las mujeres, a quienes se les garantiza protección y seguridad bajo los protocolos de género con que cuenta la justicia chihuahuense.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).