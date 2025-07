Detenido por la desaparición de una persona en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en conjunto con militares del Ejército Mexicano, detuvieron a un masculino de nombre Rubén P. C. y/o Carlos P. C. y/o Carlos Rubén P. C., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares con penalidad agravada.

De acuerdo con la investigación ministerial, el detenido de 67 años de edad, aparece como probable responsable de hechos ocurridos en septiembre de 2023, cuando mantuvo privado de la libertad a la víctima de nombre Raúl Castillo Molina, en el patio de un domicilio ubicado en la colonia Juárez, en la ciudad de Parral.

Posteriormente, el día fecha 22 de octubre de ese mismo año, el hoy detenido y otro sujeto, se llevaron del referido domicilio a su víctima, de quien hasta el momento se desconoce su paradero.

La detención del presunto responsable de dicho delito, se efectuó el martes 15 de julio en calles de la colonia Américas, quedando a disposición del Juez de Control que lo requirió para ser llevado a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, formulará imputación en su contra.

Gracias al trabajo de esta representación social, se logra llevar ante la justicia a quienes agravian a la sociedad y reitera su compromiso para continuar las investigaciones hasta que se esclarezcan totalmente los hechos y otorgar justicia a las víctimas familiares.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).