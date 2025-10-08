Detenido por dejar de pagar pensión alimenticia durante 9 años en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron mediante orden de aprehensión a Jesús Armando R. M., de 43 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Se le acusa por dejar de proporcionar los medios y recursos para el desarrollo y manutención de su hijo desde el año 2014 hasta julio de 2023.

Con la indagatoria ministerial realizada por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, y la denuncia interpuesta, un Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo otorgó el mandato judicial con el que se detuvo a Jesús Armando R.M., en calles de la colonia Héroes de la Revolución de la ciudad de Parral.

El detenido será llevado a la audiencia en donde esta representación social le informará sobre los hechos delictivos que se le imputan.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar por dar cumplimiento al derecho de una manutención digna para los hijos e hijas de las familias chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).