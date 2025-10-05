Detenido por asalto a abarrotes en la Revolución

Un hombre identificado como Cruz S. H. de 33 años de edad, fue detenido por policías municipales como probable responsable del asalto que sufrió la tarde del sábado una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Revolución, de donde habría obtenido un botín en efectivo y del cual se le localizó una parte en su poder al momento de su localización.

Según el reporte elaborado por los agentes, el mencionado llegó en compañía de otra persona a la tienda de abarrotes situada en la calle Parral y amenazó a la cajera con un arma, en apariencia de fuego, para que le entregará el efectivo que guardaba en ese momento y posteriormente salio del local comercial.

Agentes que auxiliaron a la mujer de 50 años de edad, revisaron las cámaras de la tienda y obtuvieron sus características, con lo cual pudieron ubicar horas después a Cruz S. H., quien además fue plenamente identificado por la víctima, ante lo cual se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para dar continuidad a la investigación.

Es importante que si alguien ha sido victima de esta persona, denuncie ante la autoridad que corresponda para integrarlo a la carpeta de investigación.

_El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él._