Detenido en Sonora debía 11 años de pensión alimenticia en Parral

• Fue localizado en el estado de Sonora

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, se trasladaron a la localidad de Esqueda, municipio de Fronteras, en el estado de Sonora, en donde con apoyo de las autoridades del lugar, detuvieron a Camilo Alberto S. L., por el delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

El detenido contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable de hechos ocurridos desde el año 2010 hasta el año 2021 en la ciudad de Parral, periodo en el cual, de acuerdo con las investigaciones dejó de proveer los medios y recursos para el desarrollo y manutención de sus dos hijos.

Camilo Alberto S.L., de 39 años de edad, fue trasladado a la ciudad de Parral, en donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde esta representación social le formulará imputación.

De acuerdo con el artículo 188 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias se sanciona con penalidades de seis meses a cuatro años de prisión y de cincuenta a cuatrocientos días multa, y en todos los casos, se condenará al pago por las cantidades no suministradas oportunamente.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar por dar cumplimiento al derecho de una manutención digna para los hijos e hijas de las familias Chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).