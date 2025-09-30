Detenido en NCG por presunta violación y abuso contra una menor de edad

En seguimiento a una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la zona noroeste, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a Juan David H., por los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado.

La citada persona de 72 años de edad, fue detenida con una orden de aprehensión en la colonia Villa Hermosa, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, para ser llevado a la audiencia en conde se formulará imputación en su contra por delitos cometidos a una menor de edad.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

septiembre 30, 2025 5:05 pm

