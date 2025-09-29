Detenida por trasladar el cadáver de un masculino en una carretilla

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Johana Jaqueline L. A., por delitos relacionados con la inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como por desobediencia y resistencia.

La investigación ministerial establece que el pasado sábado 27 de septiembre, la imputada, en compañía de un diverso sujeto, trasladaba el cadáver de un masculino identificado como Juan José H. G., a bordo de una carretilla, en el cruce de las calles Hacienda Poniente y Hacienda Santa Gertrudis, de la colonia Haciendas, en Ciudad Juárez.

Hechos por los que fue sorprendida y detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que patrullaban el sector, en tanto que el acompañante, logró darse a la fuga.

Fue puesta a disposición de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, que integró la carpeta de investigación y la llevó a la audiencia inicial ante un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos.

El Órgano jurisdiccional decretó legal la detención de Johana Jaqueline L. A., imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva; además, fijó para el próximo viernes 03 de octubre, la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se resolverá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).