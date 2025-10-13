Destruyen tres plantíos de mariguana en Ocampo

En un operativo conjunto, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, destruyeron tres plantíos de mariguana, en el lugar conocido como Cañón de los Remedios, municipio de Ocampo.

Las acciones se llevaron a cabo desde temprana hora del pasado sábado 11 de octubre, cuando los elementos que participan en acciones de seguridad conjuntas, localizaron los sembradíos con una superficie de 250 y 100 metros cuadrados.

Cada plantío tenía una densidad de 3 plantas por metro cuadrado y más de un metro de altura, mismas que fueron arrancadas manualmente y destruidas mediante incineración.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos de manera coordinada con corporaciones e instituciones de distintos órdenes de Gobierno.