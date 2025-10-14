Destruyen plantío de mariguana en el municipio de Ocampo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con personal de la Secretaría de Defensa Nacional, destruyeron un plantío de mariguana que localizaron ayer lunes en El Saucillo, del municipio de Ocampo.

En el mencionado lugar, ubicado a unos 12 kilómetros de Basaseachi, los agentes encontraron el sembradío con una superficie de 400 metros cuadrados, una densidad de tres plantas por metro cuadrado y cada planta con una altura promedio de 1.40 metros.

Cabe hacer mención que es el cuarto plantío de mariguana que ha sido localizado y destruido en menos de 48 horas, mediante acciones conjuntas de la AEI y la DEFENSA dentro del municipio de Ocampo.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en la investigación y persecución de delitos de manera coordinada con otras corporaciones e instituciones de Gobierno y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

octubre 14, 2025 3:37 pm

